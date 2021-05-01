شكرا لقرائتكم خبر عن توريد ٢٦٢ ألف طن قمح لصوامع وشون الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت صوامع وشون محافظة الشرقية، إستقبال سنابل القمح على خطي ثابتة ساعية جاهدة لإستغلال كافة إمكانياتها لإنجاح موسم حصاد القمح 2021، والذي بدأ في منتصف أبريل الماضي والمستمر حتي منتصف يونيو القادم، بإجمالي مساحة 408 و898 فدان منزرعة بمحصول القمح هذا العام.

ومن جانبه شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على الجهات المسوقة لمحصول القمح سواء البنك الزراعي وقطاع المطاحن والقابضة للصوامع، بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازيه لمواجهة فيروس كورونا، والمتابعة المستمرة لأعمال لجان الفرز والإستلام للأقماح، من خلال غرفة عمليات رئيسية تضم جميع الأجهزة التنفيذية المسئولة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية.

كما تابع محافظ الشرقية سير عمليتي حصاد وتوريد الأقماح لصوامع وشون المحافظة، والبالغ عددها 47 صومعة وبانكر وشونة مطورة حكومية وخاصة، تكفي لتخزين إحتياجات المحافظة من القمح لهذا العام ،مشيراً إلى جاهزيتها لإستقبال الأقماح الجديدة مع مراعاتها لكافة الإشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة سليمة وصحية.

أوضح محافظ الشرقية أن إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتي اليوم بلغت 262765 طن و735 كيلو قمح، لافتاً إلى أنه تم حصاد 220055 فدان حتي الآن.