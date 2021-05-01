شكرا لقرائتكم خبر عن الحر في تزايد مستمر .. الأرصاد تكشف حالة الطقس وموعد انكسار الموجة الحارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، وقالت إن الموجة الحارة مستمرة حتى نهاية الأسبوع الحالي مع مزيد من الارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

وأضافت الأرصاد في بيان لها اليوم السبت 1 مايو أنه من المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى ٣٦ درجة ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة على المدن الساحلية الغربية لتصل مدينة السلوم ٣٦ درجة مئوية، ومع نشاط في حركة الرياح في الفترات المسائية على شمال الصعيد وجنوب سيناء ومدن البحر الأحمر.

درجات الحرارة اليوم السبت 1 مايو 2021.

القاهرة الكبرى العظمى 36 والصغرى 21 درجة.

الوجه البحري العظمى 36 والصغرى 21 درجة

السواحل الشمالية الغربية العظمى 32 والصغرى 21 درجة

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 30 والصغرى 20 درجة

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر العظمى 37 والصغرى 24 درجة.

شمال الصعيد العظمى 38 والصغرى 23 درجة

جنوب الصعيد العظمى 42 والصغرى 27 درجة

درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد 2 مايو

القاهرة الكبرى العظمى 35 والصغرى 20 درجة.

الوجه البحري العظمى 35 والصغرى 20 درجة

السواحل الشمالية الغربية العظمى 31 والصغرى 20 درجة

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 30 والصغرى 18 درجة

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر العظمى 36 والصغرى 25 درجة

شمال الصعيد العظمى 37 والصغرى 22 درجة

جنوب الصعيد العظمى 40 والصغرى 26 درجة.

درجات الحرارة الاثنين 3 مايو 2021.

القاهرة الكبرى العظمى 37 والصغرى 22 درجة

الوجه البحري العظمى 37 والصغرى 21 درجة

السواحل الشمالية الغربية العظمى 32 والصغرى 20 درجة

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 33 والصغرى 20 درجة

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر العظمى 37 والصغرى 26 درجة

شمال الصعيد العظمى 40 والصغرى 23 درجة

جنوب الصعيد العظمى 42 والصغرى 27 درجة

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين عدم التعرض لأشعة الشمس خلال أوقات النهار لتجنب الإصابة بضربات الشمس وكذلك الشعور بالعطش في الصيام، وطالبت الصائمين باتخاذ كل التدابير لمواجهة تقلبات الطقس وبضرورة تناول كمية كبيرة من المياه في الفترة ما بين الإفطار والسحور مع عدم تناول الأملاح وكذلك السكريات لتجنب الشعور بالعطش خلال فترة الصيام.