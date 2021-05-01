شكرا لقرائتكم خبر عن الأكاديمية العربية تنظم مسابقة لنشر المعلوماتية والفكر الحاسوبي بين طلاب المدارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت فعاليات مسابقة القندس المصرية والتى تنظمها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل ممثلة في المركز الإقليمي للمعلوماتية، وذلك من خلال بروتوكول التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري .

ويشار إلى أن مسابقة القندس هي مبادرة دولية تهدف إلى نشر المعلوماتية والفكر الحاسوبي بين طلاب المدارس من جميع الأعمار.

المسابقة تنظم في أكثر من 50 دولة (3 ملايين مشارك) وهي مصممة لجعل الطلاب متحمسين لدراسة علوم الحاسب ويحصل كل مشارك على 45 دقيقة للإجابة على 12 سؤالاً تفاعلياً يركز على التفكير المنطقي.

ويحصل الطلاب الأوائل بمسابقة القندس المصرية على منحة تدريب لمدة 45 ساعة خلال الإجازة الصيفية لتعلم لغة البرمجة وتحسين مهارات حل المشكلات مقدمة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتأهله للمشاركة في الأولمبياد المصري للمعلوماتية.

الأولمبياد المصري للمعلوماتية هي أكبر مسابقة برمجة لطلاب المدارس وتقام منذ عام 2003 تحت رعاية وإشراف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا وتؤهل الفائزون للانضمام لمنتخب مصر للمعلوماتية وتمثيل مصر في العديد من المسابقات الدولية.

وتقوم الأكاديمية ووزارة الاتصالات حاليا بتوفير مراكز للاختبارات في معظم محافظات الجمهورية لاتاحة الفرصة أمام اكبرعدد من الطلاب للمشاركة بالمسابقة.

جدير بالذكر أن الاختبار أن تتم إلكترونيا داخل المركز في ظل تطبيق كافة إجراءات التأمين الطبى مع تواجد مراقبين لضمان النزاهه في التقييم لتحديد الفائزون على مستوى الجمهورية والذين سيحصلون على منحة تدريبيه لمدة ( ٤٥ ) ساعة مجاناً خلال الإجازة الصيفية لتعلم لغة البرمجة ++C.