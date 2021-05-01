شكرا لقرائتكم خبر عن بتكلفة ٧٠ مليون جنيه .. محافظ الشرقية يتابع أعمال إنشاء مستشفى حميات فاقوس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، معدلات أداء ونسب تنفيذ مشروع إنشاء مستشفى حميات فاقوس بتكلفة 70 مليون جنيه، مشيراً إلى أنه جاري تنفيذ 14 مشروع بمراكز ومدن «الزقازيق- أبوحماد- بلبيس- ههيا- كفر صقر- فاقوس- الحسينية»، ما بين أعمال إنشاء وتوسعة لعدد «9 مستشفيات- ووحدة طب اسرة و3 وحدات صحية ومعهد أورام» بتكلفة مالية بلغت 3 مليار و279 مليون جنيه.

أكد المحافظ أن تلك المشروعات تساهم في النهوض بالقطاع الصحي ،والإرتقاء بالخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمواطنين، مؤكداً على ضرورة إلزام الشركات المسند لها تنفيذ تلك الأعمال تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية التي إتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وكذلك الإلتزام بالجدول الزمني المحدد مع مراعاة الجودة في العمل والدقة في التنفيذ، لدخولها الخدمة في أسرع وقت بما يعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

ومن جانبه أوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، أنه جاري تنفيذ أعمال انشاء مستشفى حميات فاقوس بتكلفه مالية بلغت 70 مليون جنيه، حيث بلغت نسبة التنفيذ الكلية 65 %، لافتاً إلى أن المستشفى تضم مبنيين رئيسي وخدمي وتم الإنتهاء من الأعمال الخرسانية بالمبني الرئيسي وجاري العمل بمبني الخدمات وسيتم تنفيذ أعمال الإلكتروميكانيكال فور الإنتهاء من الأعمال الإنشائية ،وذلك في إطار خطة المحافظة للنهوض بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وايماناً بحقهم في الحصول على الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة.