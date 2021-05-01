شكرا لقرائتكم خبر عن آخرها حادث قطار دمياط - المنصورة .. 4 حوادث قطارات في شهرين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

على مدار الفترة الماضية وخلال حوالي شهرين شهدت محافظات متفرقة من مصر، حوادث متفاوتة القوة والنتائج من حيث الخسائر سواء في الأرواح أو الإصابات أو الخسائر المادية، كان آخرها حادث قطار دمياط المنصورة.

صباح اليوم السبت، أعلنت هيئة السكة الحديد خروج جرار قطار 47 ركاب طنطا / المنصورة / دمياط من سكة النفادي بحوش محطة كفر سعد البلد خرج الجرار 3048 عن القضبان في منطقة التحويلة شاغلاَ الخط الطوالي دون وقوع أي إصابات.

وتم تشكيل لجنة فنية برئاسة مدير المنطقة للوقوف على أسباب خروج الجرار عن القضبان ومحاسبة المقصرين، كما قررت النيابة العامة في كفر سعد بمحافظة دمياط التحفظ على عامل التحويلة وسائق قطار المنصورة دمياط.

«المصري اليوم» يلقي الضوء على حوادث القطارات التي وقعت على التوالي خلال الفترة الماضية:

حادث قطار الشرقية

في 15 إبريل، وقع حادث القطار رقم 939 المتوجه من القاهرة إلى الدقهلية، بنطاق مركز منيا القمح، وأشارت تحقيقات النيابة وقوع الحادث بخروج العربتين الخامسة والسادسة من القطار عن قضبان السكة الحديدية لمسافة نحو ثمانين مترًا، قُبيل وصوله إلى (محطة سكة حديد منيا القمح)؛ وذلك لتجاوز القطار السرعة المقررة -وهي ثمانية كيلومترات في الساعة- بمنطقة أعمال الإصلاحات والتطوير الجارية في المساحة ما بين محطتي (بنها) و(منيا القمح)، مما أسفر عن إصابة أربعة عشر شخصًا من مستقلي القطار، وأحد العاملين في الإصلاحات.

وتوصلت التحقيقات إلى أن الأخطاء أسفرت عن مرور القطار بمنطقة الإصلاحات والتطوير المشار إليها بسرعة تجاوز السرعة المقررة، مما أدى إلى خروج العربتين من القطار عن قضبان السكة الحديدية ووقع الحادث، وجارٍ استكمال التحقيقات.

حادث قطاري سوهاج

في صباح يوم الجمعة 26 مارس من العام الحالي، شهدت مصر حادثا مفجعا، باصطدام قطارين في محطة سكة حديد قرية الصوامعة غرب بدائرة مركز طهطا بمحافظة سوهاج، مما أدى لوقوع 199 إصابة و20 حالة وفاة، في واقعة مأساوية، عرفت إعلاميًا بواقعة قطاري سوهاج.

وأعلنت النيابة العامة مؤخرًا عن نتائج التحقيقات في الواقعة، كاشفة عن توقف «القطار المميز» قبل مزلقان «السنوسي» ما بين محطتي سكة حديد «المراغة»، و«طهطا» لعدة دقائق، ثم تحرك متجاوزا المزلقان، وتوقف مرة أخرى حتى قدوم «القطار الإسباني» من محطة سكة حديد «سوهاج»، واصطدامه بالقطار المتوقف، فوقع الحادث الذي أسفر، عن وفاة 20 شخصًا، وإصابة 199، ونتج عنه تلفيات بالقطارين بلغت قيمتها 25 مليونا و890 ألفًا و583 جنيها.

حادث قطار طوخ

منتصف إبريل الماضي شهدت منطقة سندنهور، التابعة لمحافظة القليوبية، اليوم الأحد، حادث خروج عجلات قطار 949 القاهرة – المنصورة عن القضبان، مما أدى لانفصال عربتين عن القطار وأسفر عن وقوع ضحايا حدوث وفيات ومصابين، في واقعة عرفت إعلاميًا بواقعة قطار طوخ.

وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه أثناء مرور قطار ٩٤٩/ ٣٢٠٩ سياحى المتجه من القاهرة إلى المنصورة وفي تمام الساعة ١٣:٥٤ سقطت عدد ٤ عربات من القطار بمدخل محطة سندنهور وجارٍ الوقوف على أسباب الحادث.