شكرا لقرائتكم خبر عن بيطري الوادي الجديد ينتهي من تحصين الثروة الحيوانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنتهي مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد، اليوم السبت، من تنفيذ الحملة القومية الأولى لتحصين الماشية ضد مرض الجلد العقدي وجدري الضأن على مستوى المحافظة، والتي بدأت أعمالها أول شهر أبريل الماضي.

وقال الدكتور ناجي عوض، مدير عام مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد، إن لجان التحصين تنفذ آخر أعمالها اليوم السبت بمنطقة قرية عائشة عبدالرحمن بوحدة النهضة ومنطقة بئر ٦ بمركز الفرافرة، ولجان التحصين ضد مرض الجلد العقدي بمديرية الطب البيطري وإداراتها الخمس واصلت العمل ليلًا ونهارا لتحصين الماشية ومنع انتشار المرض في ظل توافر الأمصال والأدوية من هيئة الخدمات البيطرية.

مشيراً إلى أن الإدارات البيطرية بجميع المراكز تواصل عمل ندوات إرشادية للمواطنين للتوعية بالمرض وطرق انتقاله وكيفية الوقاية منه.