شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق مكافحة الإدمان يعلن خلو 8 أعمال درامية من مشاهد التعاطى أبرزها الاختيار 2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستمر المرصد الإعلامي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزيرة التضامن الاجتماعي في رصد التناول الدرامي لظاهرة التدخين وتعاطى المواد المخدرة طوال شهر رمضان المبارك 2021، وتحليلها من خلال نخبة من أساتذة الإعلام والطب النفسي وعلم الاجتماع في سياق دوره الذى رسمته له وثيقة التزام صناع الدراما بالتناول الرشيد لظاهرة التدخين وتعاطى المواد المخدرة التي تم إطلاقها بالتعاون مع نقابة المهن التمثيلية.

وأشاد المرصد الإعلامي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بالأعمال الدرامية التي جاءت خالية من مشاهد تعاطى المواد المخدرة خلال أول أسبوعين من رمضان 2021، بواقع 8 مسلسلات ومنها "الاختيار 2" و"نسل الأغراب" و"كل ما نفترق".

وأوضحت بيانات تحليل مشاهد التدخين والمخدرات التي قام بها المرصد الإعلامي للصندوق، أن غالبية الأعمال الدرامية خلال أول أسبوعين من رمضان 2021 التزمت بعدم الترويج للتعاطي، إلا أن بعض الأعمال الدرامية تضمنت بعض المشاهد التعليمية لطرق تعاطى المواد المخدرة، ولذلك يدعو صندوق مكافحة الإدمان صناع الدراما بمزيد من الالتزام بالوثيقة التي تم إطلاقها بالتعاون مع نقابة المهن التمثيلية بشأن التناول الرشيد لظاهرة التدخين وتعاطى المواد المخدرة.



وكشف المرصد الإعلامي للصندوق فى نتائجه خلال أول أسبوعين من شهر رمضان وجود 725 مشهد تدخين وتعاطى مخدرات فى الأعمال الدرامية بإجمالي ما يقرب من 15 ساعة من المساحة الزمنية للأعمال، منها 569 مشهد تدخين بإجمالي ما يقرب من 11 ساعة بينما بلغت مشاهد التعاطي 165 مشهدا بإجمالي 4 ساعات، وذلك بواقع 25 مسلسلا خلال العام الحالي ويمثل ذلك بنسبة 4.3% من إجمالي المساحة الزمنية التي شغلتها لمشاهد التدخين بينما بلغت المساحة الزمنية للتعاطي 1.6%، وتشير البيانات الأولية إلى خلو الأعمال حتى الآن من مشاهد تدخين وتعاطى الأطفال مع التزام صناع الدراما للعام التالي علي التوالي بوجود تصنيف عمري للأعمال الدرامية .