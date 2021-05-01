وزيرة الهجرة تكرم المصرى أحمد شعبان صاحب واقعة ألقاء القبض على مجرم بأمريكا

وأظهرت لقطات فيديو كيف تحول سائق الشاحنة إلى بطل عندما استخدم شاحنته الضخمة لاعتراض طريق سيارة الهارب، وصدمها ليوقفها فى الحال، ثم أوقف شاحنته بعرض الشارع ليسد أى طريق يمكن أن يسلكه الهارب.

وقالت صحيفة "نيويورك بوست" إن مايكل كالب ريد ، 35 عامًا ، كان مطلوبًا في جريمة قتل في 28 مارس في أويلديل، اصطحب معه سيدة في شاحنة صغيرة من منطقة سان دييجو حوالي الساعة 5:30 مساءً، وتوجها شمالًا نحو مقاطعة ريفرسايد.

ثم قاد مطاردة الشرطة عبر الشوارع في منطقة بومونا، حيث كان يقود سيارته على الجانب الخطأ من الطريق في هيل بوليفارد حوالي الساعة 6:20 مساءً، وانحرف بالقرب من شاحنة، مما تسبب فى اصطدامها بسيارة سيدان.

دخل ريد في وقت لاحق إلى ساحة انتظار سيارات وقام بالاصطدام بشاحنة أخرى قبل الخروج وابتعد بسرعة - حيث بدا وكأنه ألقى بعض الأشياء من السيارة على طول الطريق.

ونقلت محطة شبكة إن بي سي لوس أنجلوس عن أحمد الذى وصفته بالسائق الجرئ قوله " إذا لم أوقفه ، كان سيقتل شخصًا آخر ، وكان هذا هو قلقي الرئيسي".

وسرد أحمد فى مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية كيف رأى المطاردة أثناء قيادته الشاحنة وهو فى طريقه، ولكن الوضع تغير عندما وجد أن المطاردة أصبحت بالقرب منه، فأعترض طريق الهارب بشاحنته حتى أن أكياس الهواء فى سيارته أنطلقت بسبب قوة الاصطدام.