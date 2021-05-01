شكرا لقرائتكم خبر عن تنبؤ الرى يتوقع عدم سقوط أمطار حتى الاثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشير نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار على مصر، إلى أنه من المتوقع عدم سقوط أمطار حتى الاثنين المقبل.

ويستمر الطقس اليوم مائل للحرارة إلى حار نهارًا على مدن الساحل الشمالي، شديد الحرارة على باقي المناطق، ولطيف الى معتدل ليلًا.

وتسود أجواء مشمسة اجمالًا يتخللها ظهور للسحب المرتفعة على اجزاء من شمال الجمهورية، بينما تتشكل السحب الركامية على مناطق محدودة من اقصى جنوب مرتفعات البحر الاحمر.

أما حركة الرياح فتكون معتدلة الى نشطة إجمالًا، يصحبها هبات قوية أحيانًا على محافظة البحر الأحمر.

ويكون البحر المتوسط معتدلًا، بينما يميل البحر الاحمر والخليجين للاضطراب.