شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: إغلاق حدائق الحيوان والأورمان والأسماك في شم النسيم لمنع انتشار كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قرارا بإغلاق حديقة الحيوان والأورمان والأسماك وجميع الحدائق والمنتزهات التابعة للوزارة في القاهرة والمحافظات، وذلك خلال أعياد شم النسيم، منعا لانتشار فيروس كورونا.

‏يأتى ذلك فى إطار قرارات مجلس الوزراء باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

‏وفى سياق متصل، أصدر وزير الزراعة توجيهاته الى الهيئة العامة للخدمات البيطرية بتكثيف حملات التفتيش والرقابة على منافذ بيع الأسماك والفسيخ والرنجة خلال اعياد الربيع وشم النسيم ‏لضمان تداول منتجات غذائية صحية وآمنة حفاظا على صحة المواطنين من الأغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمى.