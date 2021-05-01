شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: غلق كيان وهمى فى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من السيد عطا رئيس قطاع التعليم، حول جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة في مداهمة الكيانات التي تقوم بمزاولة العملية التعليمية دون ترخيص.

وأشار التقرير إلى مداهمة لجنة الضبطية القضائية للمنشأة المسماة أكاديمية طيبة والكائن مقرها (3 عمارات الميريلاند - ش جسر السويس - مصر الجديدة ـ محافظة القاهرة)؛ لمزاولتها أنشطة تعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات المختصة.

وأصدر وزير التعليم العالي قرارًا بغلق المنشأة الوهمية، كما قام بمخاطبة محافظ القاهرة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

وأشاد عبدالغفار بجهود اللجنة في التصدي لهذه الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة لمداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تمارس العملية التعليمية دون ترخيص، حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم، مطالبًا الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية، والالتزام بالجامعات والمعاهد المعتمدة الموجودة على موقع وزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة.