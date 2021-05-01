شكرا لقرائتكم خبر عن قيرغيزستان تتهم طاجيكستان بانتهاك وقف إطلاق النار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتهمت قيرغيزستان، اليوم السبت، طاجيكستان بانتهاك وقف إطلاق النار المتفق عليه هذا الأسبوع، بعد أسوأ اشتباكات حدودية بين الدولتين الواقعتين في آسيا الوسطى منذ استقلالهما في 1991.

ونقلت صحيفة الرؤية الإماراتية، أن مجلس الأمن القومي في قيرغيزستان ، أكد أن جيش طاجيكستان فتح النار على منازل في منطقة ليليك في منطقة باتكين الحدودية. وقال المصدر نفسه إنه تم إجلاء سكان المنطقة قبل بدء إطلاق النار.

وقبيل هذا الإعلان، اتهمت بشكيك جارتها بقطع طريق استراتيجي يربط جيب فوروخ الطاجيكي ببقية أنحاء البلاد.

وأعلنت قيرغيزستان الحداد الوطني، يومي السبت والأحد، بعد أعمال العنف التي اندلعت الخميس حول عدد من المناطق الحدودية، بما في ذلك جيب فوروخ.