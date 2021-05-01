شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. غلق الشواطئ والحدائق والمتنزهات العامة للوقاية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها: غلق الشواطئ والمتنزهات والحدائق العامة في شم النسيم بسبب فيروس كورونا.

غدا ارتفاع بدرجات الحرارة بكافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 37 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا، الأحد، ارتفاع درجات الحرارة، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، حار على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد .

الرئيس السيسي: لا سبيل لتحقيق التنمية وبناء دولتنا العصرية إلا بالعمل الجاد

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتحية تقدير واعتزاز لكل عمال مصر فى عيدهم، الذى يجسد فى جوهره مكانة العامل المصرى ودوره الوطنى المهم فى مسيرة البناء والتطوير وتعزيز اقتصادنا الوطني.

تعرف على المدن المقرر منح تراخيص البناء بها بدءا من اليوم

تبدأ المحافظات اليوم السبت تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة التراخيص الجديدة على المدن التي تم اختيارها للتطبيق التجريبى، لمدة شهرين، على أن يبدأ التطبيق فى باقى المدن المصرية بدايةً من 1 يوليو 2021، وفقا لما أعلنته وزارة التنمية المحلية اليوم.

الصحة: تعاقدنا على 10 ملايين جرعة من اللقاح الروسى و4 ملايين من جونسون

كشف الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان عن تعاقد وزارة الصحة والسكان على توريد 10 ملايين جرعة من لقاح سبوتنيك V .

الرئيس السيسي يهنئ البابا تواضروس بمناسبة عيد القيامة المجيد

بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، للتهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد.

التنمية المحلية تعلن بدء تطبيق منظومة تراخيص البناء الجديدة لمدة شهرين

أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، عن بدء التطبيق التجريبى لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة بـ27 مركزا ومدينة بالمحافظات والتى تم اختيارها، وذلك اعتباراً من اليوم 1 مايو 2021 ولمدة شهرين .

حادث قطار دمياط.. فصل العربات عن الجرار تمهيدا لفتح الطريق.. فيديو وصور

نجحت جهود رجال السكة الحديد بدمياط الجديدة فى فصل عربات قطار المنصورة / دمياط الذى خرج عن القضبان صباح اليوم ناحية مركز كفر سعد ، وتمت الاستعانة بونش تابع لهيئة السكة الحديد لمحاولة رفع الجرار الرئيسى من مكانة لإعادة تسيير خط السكة الحديد.

الداخلية تضبط قضايا احتيال وكسب غير مشروع بـ10 مليارات جنيه خلال شهر

وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية باستهداف كافة صور الخروج عن القانون، حيث تم استهداف البؤر الإجرامية بنطاق "بحيرة المنزلة" بنطاق محافظات (الدقهلية ودمياط وبورسعيد) وكذا منطقة "السحر والجمال" بنطاق محافظتى (الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها (2742 متهما) وبحوزتهم (124 قطعة سلاح نارى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 72 قطعة سلاح أبيض).

مصرى ألقى القبض على مجرم بأمريكا: فخور بعظمة مصر فى عهد الرئيس السيسي

استقبلت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أحمد شعبان، المواطن المصرى المقيم بالولايات المتحدة الأمريكية والذى كان قد ساهم فى إلقاء القبض على مجرم هارب من العدالة الأمريكية واحتفت وسائل الإعلام الأمريكية بعمله البطولي.

الإسكان: إغلاق الحدائق والمتنزهات والشواطئ في شم النسيم لمواجهة كورونا

كلف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بإغلاق جميع الحدائق والمتنزهات والشواطئ في المدن الجديدة بإجازة شم النسيم، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا".

الصحة تعلن افتتاح أكبر مركز لتطعيمات لقاح كورونا بأرض المعارض خلال ساعات

كشفت وزارة الصحة والسكان عن استعداداتها للتوسع في تطعيمات لقاحات كورونا بين الفئات المختلفة، بحسب إرشادات منظمة الصحة العالمية، وفي مقدمتها الأطقم الطبية وأصحاب الأمراض المزمنه وكبار السن .

أجواء شديدة الحرارة والعظمى بالقاهرة 35 درجة.. تعرف على حالة الطقس غدا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس غدا الأحد اليوم الـ 20 من أيام شهر رمضان المعظم ، حيث يشهد طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

رئيس الوزراء يتواصل مع المحافظين للاطمئنان على إجراءات مواجهة كورونا

تواصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مع كافة المحافظين، حيث حرص على الاطمئنان على الإجراءات المتبعة من جانبهم لمواجهة جائحة فيروس كورونا، وموقف توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، وكذا أرصدة الأكسجين الطبي، خاصة في محافظات الصعيد، والمحافظات التي تشهد ارتفاعاً في أعداد المصابين بكورونا.

الحكومة تحذر من منشور يزعم الإعلان عن جدول امتحانات الشهادة الإعدادية

كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تم تداوله من منشوراً يزعم الإعلان عن جدول امتحانات إتمام الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2020/2021، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للمنشور المتداول الذي يزعم الإعلان عن جدول امتحانات إتمام الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2020/2021، وأن الجدول المتداول مزيف، وغير تابع للوزارة نهائياً، مُشددةً على أنه لم يتم إصدار أي جداول لامتحانات الشهادة الإعدادية، وفي حال اتخاذ أي قرارات بهذا الشأن سيتم الإعلان عنها عبر قنوات الاتصال الرسمية للوزارة سواء الموقع الإلكتروني "https://moe.gov.eg/" أو الصفحة الرسمية على فيس بوك "https://m.facebook.com/egypt.moe/"، مُناشدةً أولياء الأمور والطلاب عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة التي تستهدف تضليلهم، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

موجة حارة ونشاط للرياح.. تعرف على خريطة الظواهر الجوية حتى الخميس المقبل

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم السبت 1 مايو 2021 حتى الخميس 6 مايو 2021.

خروج قطار المنصورة – دمياط عن القضبان أمام مدينة كفر سعد

خرج قطار المنصورة – دمياط، اليوم، عن القضبان أمام مدينة كفر سعد في محافظة دمياط، دون وقوع خسائر بشرية نتيجة وجود عطل في التحويلة.

كلمة الرئيس السيسى فى الاحتفال بعيد العمال: العامل المصرى ثروة الوطن الحقيقية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، التحية لكل عامل من أجل الوطن في سائر المواقع، مؤكدًا عميق اعتزازه بهم وبعطائهم وعزيمتهم الصادقة، موجهًا لهم جميعًا التهنئة بعيدهم.

الرئيس السيسى لعمال مصر: كفاحكم محل تقدير وستجدوننى دائما حافظا لعهدى معكم

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه على يقين من قدرة عمال مصر على استكمال مسيرة التنمية من أجل مستقبل أفضل لأجيال شابة وواعدة، مضيفًا لعمال مصر: "إن كفاحكم النبيل محل تقدير كبير وإنكم سوف تجدونني دائمًا حافظًا لعهدي معكم باذلًا أقصى ما في وسعي لكي تثمر جهودكم البناءة عما تتمنونه لأنفسكم ولوطننا العزيز مصر".

التعليم تعلن عن وظائف بمدارس النيل المصرية للعام الدراسى 2021/2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني، عن فتح باب التقديم للعمل بمدارس النيل المصرية للعام الدراسي 2021/2022، إلكترونيًا.

الرئيس السيسى: من يريد أن يجد له مكانا فى العصر الحديث ينبغى أن يتحلى بأعلى درجات الإتقان

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن من يريد أن يجد له المكان المناسب في العصر الحديث ينبغي أن يتحلى بأعلى درجات الإتقان والتفاني في عمله، وأن يجتهد لاستيعاب ثورة المعلومات والطفرة الهائلة التي يشهدها العالم في الابتكارات وتطبيقات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والميكنة.

الرئيس السيسى: ما نشهده من تغيرات فى أساليب العمل وآليات الإنتاج تدفعنا للمنافسة

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، كلمة بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، وقال إن ما نشهده اليوم من تغيرات متسارعة في أساليب العمل وآليات الإنتاج تدفعنا إلى المنافسة والمشاركة من خلال التدريب المستمر لرفع القدرات والاطلاع على تجارب الأمم الأخرى، وفي الوقت ذاته، إطلاق إرادة الإصلاح والتحديث في نفوسنا لنصبح قادرين على تطوير قدراتنا الكامنة نحو الأفضل والتأثير بالإيجاب في ركب الحضارة الإنسانية.

الرئيس السيسي: الإنجازات المتلاحقة والمشروعات العملاقة شاهدة على صلابة إرادة شعب مصر

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، كلمة بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، حيث تحرص الدولة على الاحتفال سنويًا بعيد العمال، والذي يجسد فى جوهره احترامها العميق لما يقدمه العمال من إسهام فى شتى ميادين الإنتاج، ويؤكد دورهم الوطنى الهام والرئيسى فى دفع مسيرة البناء والتطوير.

المدارس تعلن جدول امتحانات نهاية العام لطلاب الدمج بالثانوية.. تبدأ 4 مايو

أعلنت المدارس الثانوى العام، جدول امتحانات نهاية العام لطلاب الدمج بصفوف النقل بالمرحلة الثانوية، حيث أكدت المدارس أن الامتحانات تنطلق يوم الثلاثاء المقبل 4 مايو الجارى، حيث يؤدى الطلاب الامتحان فى ورقة مجمعة تشمل عدد من المواد الدراسية الأساسية ورقيا داخل المدارس.

الإفتاء توضح الليالى الوترية فى العشر الأواخر من رمضان..تحروا فيها ليلة القدر

نشرت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، الليالى الوترية في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، قائلة :" الليالي الوترية في رمضان.. تحروا فيها ليلة القدر".

التنمية المحلية توجه المحافظات بغلق الشواطئ والحدائق فى "شم النسيم" بسبب كورونا

وجه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، المحافظات برفع درجة الاستعداد القصوي لاستقبال أعياد الربيع وشم النسيم والعطلات الرسمية التى أعلنتها الحكومة والتى تبدأ من اليوم السبت وحتى الإثنين القادم، والالتزام بتنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أعلنتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.