شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: لا سبيل لتحقيق التنمية وبناء دولتنا العصرية إلا بالعمل الجاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتحية تقدير واعتزاز لكل عمال مصر فى عيدهم، الذى يجسد فى جوهره مكانة العامل المصرى ودوره الوطنى المهم فى مسيرة البناء والتطوير وتعزيز اقتصادنا الوطني.

وكتب الرئيس السيسى على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي: "إن هذا اليوم هو رمز للعطاء والتضحية، رمز للإخلاص والتفانى، نؤكد باحتفالنا به أنه لا سبيل لتحقيق التنمية وبناء دولتنا العصرية الحديثة.. إلا بالعمل الجاد والمخلص".