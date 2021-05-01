بالفيديو.. الطائفة الإنجيلية تحتفل بعيد القيامة دون جمهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

بدأ منذ قليل احتفال الطائفة الإنجيلية بعيد القيامة بمقر الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة دون حضور للجمهور، خوفا من تفشي فيروس كورونا.

يأتي ذلك بحضور الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، فيما يقتصر الحضور على أعضاء المجلس الإنجيلي العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، وأعضاء هيئة الأوقاف الإنجيلية، وورعاة كنيسة مصر الجديدة الإنجيلية وشيوخها.

وقال يوسف إدوارد المنسق الإعلامي للاحتفال: "إنه بناءً على توجيهات الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، قررنا الاحتفال بعيد القيامة المجيد بدون جمهور، حرصًا على صحة الجميع ونظرًا للظروفِ التي يمر بها العالم من تحديات انتشار فيروس كورونا".

وأضاف "إدوارد"، أن برنامج الاحتفال بدأ في الواحدة والنصف ظهرًا بصلاة افتتاحية لنائب رئيس الطائفة الإنجيلية الدكتور القس جورج شاكر، ومجموعة من الترانيم، وبعدها صلاة للقس عادل هارون، رئيس المجمع العام لكنائس نهضة القداسة في مصر، ثم كلمة للقس يوسف سمير راعي الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، ثم فقرة موسيقية مع المايسترو ناير ناجي، وقراءة كتابية للقس نادي لبيب رئيس سنودس النيل الإنجيلي، وينتهي الاحتفال بكلمة الشكر للدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر.