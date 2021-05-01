شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بسكة حديد دمياط : حركة القطارات ستعود خلال ساعة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مصدر مسؤول بهيئة السكة الحديد بدمياط أنه حركة القطارات ستعود لطبيعتها خلال أقل من ساعة حيث تقوم حاليا معدات بسحب جرار قطار دمياط المنصورة الذي خرج عن القضبان وإعادته لمساره الطبيعي عبر القضبان، وإعادة حركة القطارات إلى طبيعتها.

وأكد عدم وقوع وفيات أو حدوث إصابات نظرا لكون الخروج عن القضبان كان للجرار فقط، ولم يتبين السبب الفني لوقوع الحادث.

وأضاف أنه تم تشكيل لجنة فنية برئاسة مدير المنطقة للوقوف على أسباب خروج الجرار عن القضبان ومحاسبة المقصرين.

وكان القطار رقم 47 ركاب القادم طنطا مرورا بالمنصورة متجها لمحافظة دمياط قد تعرض أثناء سيرة عند سكة النفادي بحوش محطة كفر سعد البلد التابعة لمحافظة دمياط لخروج الجرار رقم 3048 عن القضبان في منطقة التحويلة شاغلاَ الخط الطولي دون وعلي الفور، وقامت هيئة السكك الجديد بتوجية معدات الرفع وجاري تدوير القطارات من على جانبي العطل.