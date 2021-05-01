شكرا لقرائتكم خبر عن بدء أعمال تطوير مزلقان بهاريف بتكلفة 2 مليون جنيه في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت محافظة أسوان في أعمال تنفيذ التربة الزلطية ورصف و تركيب البلاطات الخرسانية لأرضية مزلقان بهاريف بقروى أبو الريش بطول 200 متر ضمن رفع كفاءته بتكلفة 2 مليون جنيه وذلك بعد إنتهاء المهلة التي أعطاها المحافظ لمدة 3 أسابيع أثناء جولته الأخيرة بالقرية لإنهاء أحلال وتجديد خطوط وشبكات البنية التحتية أسفل المزلقان من مياه شرب وإتصالات.

وتابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تنفيذ باقى مشروعات تحسين مياه الشرب وإدخال الصرف الصحى، حيث أكدت المهندسة رقية حماد رئيس جهاز مشروعات الهيئة القومية بأنه تم إنهاء المرحلة الأولى لمشروع تغذية قرى أبو الريش قبلي وبحرى والأعقاب بمياه الشرب من محطة جبل شيشة بتكلفة إجمالية 75 مليون جنية وبطول 30 كم وبأقطار تتراوح ما بين 400 مللى وحتى 900 مللى لربط هذه المحطة العملاقة بخزانات كبيرة إحداهما خزان أبو الريش بسعة 4 ألاف م3 كمرحلة أولى، وخزان الأعقاب بسعة ألفين م3 كمرحلة ثانية من أجل توفير كوب مياه نظيف لمواطنى هذه القرى .

ولفتت إلى أنه جارى التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى لربط خزان أوبو الريش بالشبكات والخطوط الداخلية بعد تنفيذ إحلال وتجديد المتهالك منها ، بجانب تركيب محابس جديدة لمنع ظاهرة قطع المياه عن المنطقة بالكامل ، بالإضافة إلى دعم طاقة محطة الشيخ على بطلمبات جديدة.