شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. بدء صرف معاشات مايو 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، إنه تم بدء صرف كافة المعاشات للعملاء اليوم السبت عبر ماكينات الصرف الآلي ومنافذ شركة «فوري» لتكنولوجيا البنوك والدفع الإلكتروني.

فيما أكد مصدر من هيئة التأمينات أن عملية صرف المعاشات تتم بانتظام في كل 1 من كل شهر في ماكينات الصرف الالي لجميع المستحقين عن طريق ماكينات الصرف الآلي، مشيرا إلى أن قيمة المعاشات المستحقة التي تقدر بـ18 مليار جنيه تحول إلى حسابات المستفيدين في بداية كل شهر.

وأشار إلى أن مواعيد صرف المعاشات لن تتأثر بالإجازات وأيام العطلات الرسمية التي أقرتها الحكومة مؤخرًا. وأوضح أن مواعيد الصرف كانت في الماضي ما بين يوم 1 حتى يوم 10 في الشهر، وكانت المعاشات يتم صرفها على 3 مراحل ما بين ATM والبريد والبنوك، مشيرًا إلى أنه حاليًا الصرف يكون في جميع أماكن الصرف في يوم واحد، وهو اليوم الأول من الشهر عن طريق ماكينات الصرف الآلي.

وأكد محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي، أنه تم الاتفاق مع شركة «فوري» على تخفيض عمولات السحب من الشركة بمناسبة شهر رمضان والأجازات، وذلك للتيسير على العملاء، مضيفا أنه تم أيضا تفعيل خدمة صرف النفقة عبر منافذ «فوري» بهدف التيسير على العملاء من مستحقي النفقة.

وأشار عشماوي إلى أنه بناء على تكليفات نيفين القباج وزير التضامن الإجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك، تم تفعيل خدمة فوري الرائدة في مجال المدفوعات الإلكترونية والخدمات المالية لصرف المرتبات والمعاشات المحولة على البنك مما سيكون له الأثر في تخفيف التزاحم داخل فروع البنك وعلى ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، على النحو الذي يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات وحالات التكدس والتزاحم والمساعدة في التيسير على العملاء وخاصة كبار السن في صرف مستحقاتهم دون عناء أو الوقوف في الطوابير خاصة في ضوء تطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ولفت إلى أنه تم إصدار تعليمات لجميع مديري وموظفي الفروع، بتغذية ماكينات الصراف الآلي بحدودها القصوى من النقدية باستمرار، مشددا على أن البنك يضع التحول الرقمي والشمول المالي في مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030» بهدف مواكبة التطور التكنولوجي في تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالي وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.