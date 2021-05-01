شكرا لقرائتكم خبر عن قبل شم النسيم .. ضبط أسماك مملحة ولحوم منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية التموين من الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز، ومصانع المواد الغذائية ومحطات المواد البترولية، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية ،والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها في السوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.

وترأس على عبدالمحسن، مدير إدارة تموين منيا القمح ،حملة تفتيشية على المخابز والمحال التجارية والمطاعم ومحال الجزارة، بالإشتراك مع الطب البيطري، أسفرت جهود الحملة عن تحرير المحضر رقم ١٦٨٣جنح ا د ط ،ضد «ع. ا» صاحب محل أسماك مملحة بالمدينة، لحيازته وعرضه للبيع أسماك مملحة غير مصحوبة بأى بيانات تدل مصدرها أو تاريخ صلاحيتها، وتم التحفظ على ٣٢٠ كيلو أسماك، كما تم تحرير المحضر رقم ١٧٢٧جنح إ د ط، ضد «م. ح» صاحب مطعم مشويات بالمدينة لحيازته وعرضه واستخدامه لحوم مفرومة ودجاج منتهى الصلاحية، وتم التحفظ على ١٠٥ كيلو جرام.

كما تم تحرير المحضر رقم ١٧٢٠جنح ا د ط، ضد «م. ح» صاحب محل جزارة بالمدينة لقيامه بالذبح خارج السلخانه وتم التحفظ على ١٥ كيلو لحوم، والمحضر رقم ١٧٢٨جنح ا د ط ضد «ع. ا» صاحب محل مجمدات بالمدينة لعدم الإعلان عن الأسعار والمحضر رقم ١٧٢٩جنح ا د ط ضد «ا. ن» صاحب مطعم مشويات بالمدينة لعدم الإعلان عن الأسعار، والمحضر رقم ١٧٣٠ جنح ا د ط ضد «م. ح»صاحب مطعم مشويات بالمدينة لعدم الإعلان عن الأسعار، بالإضافة إلى تحرير تقرير مخالفة ضد«م. ح» صاحب مخبز بلدى لإثبات مبيعات وهمية على ماكينة المخبز بواقع ٧٢٥٥ رغيف خبز بلدى، وتحرير تقرير مخالفة ضد مخبز بلدي لإثبات مبيعات وهمية على ماكينة المخبز لا يقابلها دقيق بواقع١١٦٠٠ رغيف خبز بلدي.