شكرا لقرائتكم خبر عن «الدلتا للسكر»: تصدير 40 ألف طن «مولاس» للخارج من إنتاج العام الحالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار خطة الدولة لتطوير المصانع الحكومية الخاصة بالسلع الغذائية الاستراتيجية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتحت إشراف وزارة التموين والتجارة الداخلية، نجحت شركة الدلتا للسكر برئاسة الدكتور أحمد أبواليزيد رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب في التعاقد على تصدير كميات كبيرة من «المولاس» من انتاج العام الحالي تصل إلى 40 الف طن حتى الآن حيث يتم التصدير على دفعات إلى دول أوروبا وشرق أسيا وإندونيسيا وأمريكا ،كما تم طرح 30 الف طن مولاس في السوق المحلى، بجانب أيضا تصدير 80 ألف طن «لب بنجر» إلى دول البحر المتوسط والمغرب وايطاليا والذى يستخدم في صناعة الأعلاف بجانب طرح 4 آلاف طن تفل بنجر في السوق المحلى ‪.‬

ويأتي ذلك في الوقت الذي وجه فيه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، شركات بنجر السكر باستمرار استلام محصول البنجر من المزارعين حتى نهاية الموسم وسداد مستحقاتهم أول بأول، وانتظام انتاج السكر المحلى وتوفيره للمواطنين، لافتا إلى أن مخزون السكر يكفى احتياجات المواطنين لأكثر من 6 أشهر.

كما وجه الوزير باستمرار تشغيل مصانع بنجر السكر خلال أعياد شم النسيم والإجازات الرسمية لتوفير سلعة السكر طوال الوقت للمواطنين.

‬وصرح الدكتور أحمد أبواليزيد رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر والعضو المنتدب ،أن مصنع الشركة بمحافظة كفر الشيخ يواصل حاليا استلام محصول البنجر من المزارعين لإنتاج السكر المحلى من البنجر وتم استلام ما يقرب من مليون و360 ألف طن بنجر وإنتاج ما يقرب من 187 الف سكر أبيض سائب وكذلك انتاج كميات كبيرة من المولاس وأيضا انتاج «لب البنجر» الذي يستخدم في صناعة الأعلاف ويتم تصدير كميات كبيرة منه للخارج بالعملة الصعبة،، لافتا إلى أن شركة الدلتا للسكر إحدى الشركات القومية في صناعة السكر من البنجر وإنها تساهم في منظومة التطوير من خلال التقنيات الحديثة في زراعة البنجر وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير المصانع التابعة للحكومة والخاصة بالسلع الغذائية الاستراتيجية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وتحت إشراف الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية‪.‬

وأوضح «أبواليزيد» انه من المستهدف انتاج كميات من السكر السائب الأبيض هذا الموسم من خلال مصنع الشركة تقدر بـ 320 ألف طن ،كما انه من المستهدف أيضا انتاج ما يقرب من 130 ألف طن مولاس وكذلك انتاج 140 ألف طن «لب بنجر» لاستخدامه في صناعة الأعلاف ،وذلك نتيجة تطوير خطوط الانتاج ورفع كفاءة طاقة تشغيل المصنع من 14 ألف طن بنجر إلى 21 الف طن بنجر يوميا، مما ساهم في زيادة معدلات إنتاج السكر المحلي من البنجر وكذلك زيادة معدلات انتاج المولاس‪ .‬

جدير بالذكر أن الأستاذ الدكتور / على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية كان قد زار مصنع شركة الدلتا للسكر بمحافظة كفر الشيخ بعد تطوير خطوط الإنتاج ورفع كفاءة طاقة تشغيل المصنع من 14 ألف إلى 21 ألف طن بنجر يوميا وإنتاج أكثر من 3 الآف طن سكر يوميا‪ ‬ ويأتى ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتطوير المصانع الحكومية الخاصة بالسلع الاستراتيجية لزيادة معدلات الإنتاج من الأمن الغذائي لهذه السلع وتقليل الاستيراد من الخارج توفيرا للعملة الصعبة وشهد مصنع شركة الدلتا للسكر عمليات تطوير وتحديث لخطوط الإنتاج ورفع كفاءة طاقة التشغيل‪‬

واطلع الوزير على إجراءات السلامة والصحة المهنية والإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا للعاملين والزائرين بالمصانع، كما أطلع الوزير على أعمال موازين البنجر وآليات المراقبة بالكاميرات وشاشات العرض مع الربط الالكتروني والعمل بالباركود خلال استلام محصول البنجر من المزارعين ومنعا لآى تلاعب واشاد الوزير بمنظومة التطوير كما تفقد الوزير معامل الاستقبال والتحاليل لعينات البنجر الموردة ،كما قام الوزير بالتوقيع في دفتر الزيارات بالمصنع معربا عن سعاته بما شهده من عمليات تطوير في خطوط الإنتاج الميكنة بدايه من استلام محصول البنجر من المزارعين بالباركود لضمان الشفافية في الأوزان.