شكرا لقرائتكم خبر عن 4 قرارات جديدة من الداخلية بشأن بطاقة الرقم القومي وأسعارها ومواعيد العمل (تعرف عليها) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لتسهيل استخراج بطاقة الرقم القومي أصدرت وزارة الداخلية 4 قرارات جديدة خلال الأيام الماضية في مقدمتها افتتاح مكاتب سجل مدني في عدد كبير من المولات بالقاهرة والجيزة، كما تم تمديد ساعات العمل في بعض مكاتب السجل المدني إلى الساعة 9 مساء.

وقررت وزارة الداخلية أيضا استمرار العمل بعدد من السجلات المدنية طوال أيام الأسبوع متضمناً يوم الجمعة، كما تقرر أرسال مأموريات خارجية إلى عدد من الحالات الإنسانية في المستشفيات، لاتخاذ الإجراءات المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم شخصية لهم.

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الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة رقم قومي 2021

1- استمارة بطاقة الرقم يتم الحصول عليها من السجل المدني.

2- اثبات تحقيق شخصية جواز سفر أو بطاقة شخصية.

3- وثيقة الزواج للزوجات فقط.

4- اعتماد مهنة المتقدم من النقابة المختصة.

5- صورة من المؤهل الدراسي، مع الاطلاع على الأصل في حالة عدم وجود عمل.

6- حالة تقديم طلب بتغيير محل الإقامة المتقدم يشترط بان يكون عقد البيع أو الايجار عقد موثق في الشهر العقاري، أو احضار إيصال أو تليفون أو غاز.

استمارة الرقم القومي أسعارها في عام 2021.

هناك 3 أنواع من استمارة بطاقة الرقم القومي تختلف حسب أسعارها وما يترتب عليها من المدة المحددة لاستلامها وهي

الاستمارة الأولي مميزة وسعرها 170 جنيهاً وهي تمكن المتقدم استلام بطاقة الرقم القومي بعد 24 ساعة.

الاستمارة عاجلة وسعرها 120 جنيها وهي تمكن المتقدم من أستلام بطاقته بعد 3أيام

- الاستمارة العادية وسعرها 45 جنيها فقط وهي تمكن المتقدم من أستلام البطاقة بعد أسبوعين يوما من تاريخ تسليمها.

كما وضع الوزارة موقع إكتروني لتسهيل ايضا على المواطنين استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل بشروط محددة.