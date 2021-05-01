شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة : توريد 47 ألف طن من القمح إلى الصوامع والشون (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، عن توريد 47 ألف طن من محصول القمح المحلي خلال الموسم الجديد 2021 إلى الصوامع والشون في محافظة البحيرة، مؤكدًا على انتظام عملية توريد القمح ولا توجد معوقات في عملية التوريد.

وأشار محافظ البحيرة إلى أنه تم حصاد 144 ألف فدان منزرعة بالقمح في مدن ومراكز المحافظة من إجمالي المساحة المنزرعة في نطاق المحافظة، والتى تقدر بنحو 637 ألف فدان.

وأضاف اللواء هشام آمنة أن إجمالي عدد الشون والصوامع في المحافظة المعدة لتسليم القمح هذا العام بلغت 37 صومعة وشونة، منها 6 صوامع وعدد 31 شونة.

وشدد محافظ البحيرة على ضرورة تطبيق الإجراءات الإحترازية في مواجهة فيروس كورونا المستجد أثناء أعمال الفرز والإستلام وكذلك تحديد نوعية الأقماح الموردة.