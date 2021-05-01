شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يشدد علي تكثيف الحملات اليومية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف الحملات اليومية لمتابعة تطبيق الاجراءات الإحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، فضلاً عن رفع الإشغالات المخالفة على حرم الطرق بالميادين والشوارع الرئيسية، والمرور على المقاهي والكافتريات للتأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية لتقل، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وفي هذا الإطار، شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الزقازيق، حملة موسعة بالاشتراك مع مديرية أمن الشرقية، أسفرت جهود الحملة عن تشميع كافتريا مخالفة بشارع الأمن الغذائي، وتم مصادرة ٢٢ شيشية وتحرير محضر بالواقعة، كما تم رفع ٣٣ حالة إشغال متمثلة في كراسي وترابيزات، فضلا عن تغريم ٨ مواطنين لعدم إرتداء الكمامه الواقية.

كما شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة منيا القمح، حملة لرفع الاشغالات المخالفه بالتنسيق مع قسمى الإشغالات والازالات وشرطة المرافق، حيث شملت الحملة شوارع سعد زغلول، ووجية أباظة، وسيد مرعي،

لتحقيق السيولة المرورية بالشوارع الداخلية للمدينة أمام حركة السيارات وعبورالمواطنين.

فيما قامت الأجهزة التنفيذية بمدينة القنايات، برفع الإعلانات والملصقات غير المرخصة من على الأعمدة بشوارع ومداخل المدينة ومن الطريق العام، حفاظاً على الشكل الجمالي والحضاري لشوارع المدينة.

كما نفذت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة ديرب نجم، حملة مكبرة لرفع اللافتات والاعلانات غير المرخصة من شوارع المدينة، تم خلالها إزالة جميع اللافتات الدعائية بشارع النصر وامتداده، وأمام مسجد النصر وشارع ٢٣ يوليو وحتى الساحة الشعبية، ومن أمام ميدان الشهداء وميدان العروبة وميدان الزراعة وحتى ميدان الحصان.

فيما واصلت الأجهزة التنفيذية بحى أول الزقازيق، حملاتها اليومية لتحقيق الانضباط ورفع الإشغالات بنطاق الحى، بالإشتراك مع شرطة المرافق لرفع الإشغالات بشارع النقراشى، وأمام القصر الأبيض ونفق المشاة بالمحطة، وميدان عرابى وميدان التحرير، وشارع البوسطة وشارع مولد النبي، والحلقة وكوبرى أبوعميره وشارع فاروق، وتم تطبيق القانون دون تهاون مع المخالفين.