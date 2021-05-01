شكرا لقرائتكم خبر عن غلق 125 مقهى وتحرير 1306 محضر لعدم ارتداء الكمامة بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى عبد الحميد الهجان محافظة القليوبية، جولة امتدت حتى الساعات الأولى من صباح السبت، بمدن بنها وحي شرق شبرا الخيمة، لمتابعة أعمال النظافة والإشغالات، وتطبيق الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمجابهة فيروس كورونا، بمرافقة رؤساء مدن بنها وحي شرق شبرا الخيمة.

استهل المحافظ جولته بشوارع مدينه بنها، وخلال الجوله لاحظ المحافظ أعمال انشاء مكان للتصوير بجوار كوبري كفر الجزار علي حرم نهر النيل، وعلى الفور وجه المحافظ بازالته فورا، مع إتخاذ الإجراءات القانونيه مع صاحبه،كما وجه برفع القمامه بمدخل قريه بطا

كما تم المرور على المقاهى والكافتريات، لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وقد ٔأسفرت الحمله عن غلق 18 مقهي لتقديم الشيشة للمواطنين بالمخالفة وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية من تباعد وارتداء الكمامات، كما تم خلال الحملة مصادرة 62 شيشة وتحرير ٥٠ مخالفة لعدم ارتداء الكمامة.

وتابع المحافظ الجولة بحي شرق شبرا الخيمة، حيث تفقد شارع 15مايو وشارع الشابوري وهذا لمتابعة أعمال النظافة، موجها بزيادة عدد الصناديق، ومنع المواطنين القاء القمامة بالشارع خارج الصناديق، وتحرير محضر لأي مواطن يلقي القمامة بالشارع، مؤكدا علي ضرورة تفعيل الجمع السكني لمنع هذه الظاهرة وجمع القمامة من المنبع.

وخلال الجوله وجه المحافظ باتخاذ الاجراءات القانونية ضد عدد من نباشين القمامه مع ضبط كمية من الأجولة المحملة بالفرز، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، مشددا على تكثيف أعمال رفع التراكمات، وعمل ثلاث نوبتجيات للحد من انتشار القمامة بالشوارع.

كما تابع المحافظ تطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا والتزام المحال التجارية بالغلق في المواعيد المحددة، كما تم المرور علي الكافيتريات لمتابعة اي مخالفات.

جاءت الجولة بحضور كل من المهندس على يوسف ابو عقيل السكرتير العام المساعد، والدكتور بكر عبد المنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة، وحماده وهدان نائب رئيس مجلس مدينه بنها.

وفي هذا الإطار قام رؤساء مجالس المدن والاحياء ونوابهم بحملات مكبرة لمتابعة الاجراءات الاحترازية، اسفرت الحملات عن تحرير 156 محضر مخالفة لعدم ارتداء الكمامة ، كما تم المرور علي المطاعم والكافيهات والصيدليات والمحلات التجارية والتنبيه علي المواطنين وأصحاب المحلات بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية واستخدام الكمامات والكحول والتباعد الاجتماعي كما تم شن حملات تفتيشية مفاجئة على بعض المقاهى والكافتيريات للتاكد من الالتزام بالقرارات الصادرة حيث تم ضبط 186 شيشة وتم مصادرتها وغلق 22 مقهى مخالفة واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين. وبذلك يصبح اجمالى المخالفات خلال هذا الاسبوع: ضبط 1770 شيشة وتحرير 1306 محضر مخالفة عدم ارتداء كمامة وغلق 125 مقهى.