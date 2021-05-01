شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكثفة لإزالة مخالفات البناء العشوائي بمراكز ومدن الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي على الرقعة الزراعية داخل نطاق حرصاً على حق الدولة والشعب.

أكد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق المستمر مع كافة الجهات المعنية، لمنع أي تعديات على الأرض الزراعية وإيقاف البناء المخالف فوراً، للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

ومن جانبها شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة بلبيس، بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالبلاشون والإدارة الهندسية بالوحدة، حملة لإزالة حالتي تعدي بالبناء المخالف بقرية البلاشون، الحالة الأولي عبارة عن إزالة بناء بالدبش الأبيض على مساحة ١٠٠ متر داخل الحيز العمرانى، والحالة الأخرى عبارة عن إزالة بناء بالدبش الأبيض على مساحة ٦٠ متر على أرض زراعية وتم اتخاذ الإجراءات القانونيه ضد المخالفين.

كما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الحسينية، بالتنسيق مع قسم الإزالات برئاسة المركز والوحدة المحلية بسماكين الغرب، بإزالة سور مبني بالطوب الدبش الأبيض على مساحة 200 متر، بناحية أم صوير وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

فيما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة منيا القمح، بالتنسيق مع الوحدة المحلية بشلشلمون والقسم الهندسي بالوحدة ،بفك شدة خشبية لسقف الدور الرابع على مساحة ١١٠ متر بقرية أبوالعينين، وتم ضبط المخالف وإتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وفي سياق متصل قامت الوحدة المحلية بالجديدة، التابعة لمركز ومدينة منيا القمح، بالتصدى لحالة صب سقف في قرية القراقرة على مساحة ١٦٠ متر، وتم إزالة الشدة الخشبية للسقف وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.

بينما قامت الأجهزة التنفيذية بحى أول الزقازيق، بالتنسيق مع قوة أمنية من الشرطة ،بإيقاف أعمال بناء مخالف بالدور السابع علوى، بشارع أشرف باشا بمنطقة الحسينية بنطاق الحي وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.