شكرا لقرائتكم خبر عن المنيا تصدر «دليل المواطن» للحصول على رخصة بناء بالمدن «تعرف على الضوابط والاشتراطات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، رءوساء المدن بإعلان الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية الجديدة للمدن بالمحافظة، والتي تتضمن الالتزام بقيود الارتفاع، وأسس التصميم وضوابط اشتراطات التقسيم، مع الحفاظ على المناطق والأماكن ذات القيمة المتميزة المعدة من الجهاز القومي للتنسيق الحضاري .

وقال «المحافظ» تضمنت الشروط عدم السماح بالتراخيص الجديدة للإشغالات وأنشطة الغير سكنية بالمباني السكنية، ولا يسمح بتغيير نشاط الوحدات السكنية لغير الاستخدام السكني .

وأضاف «المحافظ»، الالتزام بالارتفاعات اقل من 8 مترا «دور ارضي و2 علوي»، ومن 8-12 مترا، «ارضي بالإضافة إلى 3 علوي»، وأكبر من 12 مترا، «ارضي + 4 علوي» .

كما قامت المحافظ بتوزيع ونشرت على الصفحة الرسمية للمحافظة الشروط تحت عنوان دليل المواطن للحصول على رخص بناء.

دليل المواطن للبناء بالمدن في المنيا

دليل المواطن للبناء بالمدن في المنيا

دليل المواطن للبناء بالمدن في المنيا