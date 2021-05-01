شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. أول فيديو من موقع حادث قطار دمياط - المنصورة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنشر «المصري اليوم» أول فيديو من موقع حادث خروج جرار قطار المنصورة- دمياط عن القضبان، بحوش محطة كفر سعد البلد، دون وقوع أي إصابات.

وأعلنت هيئة السكك الحديد، اليوم السبت، أنه صباح اليوم أثناء مسيرة قطار 47 ركاب طنطا / المنصورة / دمياط من سكة النفادي بحوش محطة كفر سعد البلد خرج الجرار 3048 عن القضبان في منطقة التحويلة شاغلاَ الخط الطوالي دون وقوع أي إصابات.

وأضافت هيئة السكة الحديد في بيانها أنه تم توجيه معدات الرفع وجارٍ تدوير القطارات من على جانبي العطل.

وأوضحت أنه تم تشكيل لجنة فنية برئاسة مدير المنطقة للوقوف على أسباب خروج الجرار عن القضبان ومحاسبة المقصرين.

قررت النيابة العامة في كفر سعد بمحافظة دمياط ، اليوم، التحفظ على عامل التحويلة وسائق قطار المنصورة – دمياط عقب خروج جرار القطار عن القضبان بالقرب من مدينة كفر سعد وقبل دخوله للمحطة، بسبب عدم تحويل القطار لمساره نحو المحطة .

كان اللواء طارق مجاهد مدير أمن دمياط تلقى إخطارا من مأمور مركز كفر سعد بخروج قطار عن القضبان بمركز كفر سعد دون وقوع خسائر بشرية .

انتقل ضباط المباحث والقيادات التنفيذية والأمنية إلى مكان البلاغ وتبين خروج جرار القطار رقم 47 القادم من المنصورة والمتجه إلى دمياط بالقرب من كفر سعد وتبين عدم إجراء التحويلة لتعديل مسار القطار على القضبان، ولم تقع إصابات ولا خسائر بشرية بسبب بطء القطار .

وأكد عامل التحويلة أنه قام بتحويل القضبان ولكن بسبب وجود عطل لم تتحرك التحويلة وواصل القطار طريقه خارج القضبان .

تحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق والتي قررت التحفظ على سائق القطار وعامل التحويلة وانتداب لجنة هندسية من السكة الحديد لبيان أسباب الحادث.

وأدى خروج القطار عن القضبان لتوقف حركة القطارات على الخط ودفعت السكة الحديد بونش لرفع الجرار وإعادته على الخط مرة ثانية.