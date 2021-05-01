شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان يشيد بالإجراءات الاحترازية للكنائس لمجابهة جائحة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد من خلال إجرائه اتصالات تليفونية لتهنئة نيافة الأنبا هدرا مطران أسوان للأقباط الأرثوذكس.

وهنأ أشرف عطية كل من الأب أنطونيوس ذكرى راعى الكنيسة الكاثوليكية بأسوان، والقس موريس مكرم راعى الكنيسة الإنجيلية بأسوان، فيما بعث عطية ببرقيات تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية .

وأشاد المحافظ بالإجراءات الاحترازية لمجابهة جائحة كورونا والتي اتخذتها الكنائس بأسوان باقتصار الصلوات على الآباء الكهنة والشمامسة فقط حرصاً على أبنائنا من خطر تفشى وانتقال العدوى للفيرس في هذه المرحلة الاستثنائية وهو الذي يعطى النموذج الوطنى لمواجهة التحديات، خاصة هذا الوباء الخطير .

وأكد محافظ أسوان على روح المحبة التي تجمع المصريين ليعطوا المثل والقدوة في مبادئ المواطنة الحقيقية وبأن وحدة وتماسك الشعب المصري هما الضمان الوحيد لعبور التحديات الحالية، وهو الذي يشدد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى في كل المناسبات ليعطى رسالة للعالم بأن مصر هي رمز المحبة والحياة .