شكرا لقرائتكم خبر عن شلل في حركة القطارات بسبب حادث قطار دمياط - المنصورة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسبب خروج جرار قطار طنطا المتجه لدمياط في إصابة حركة القطارات بخط المنصورة طنطا بالشلل التام فيما تجري السكة الجديد جهودا لتعديل الخطوط لتسيير القطارات.

وتجري حاليًا إجراءات رفع جرار قطار دمياط المنصورة بعدما دفعت السكة الحديد بونش، لإعادة حركة القطارات إلى طبيعتها على هذا الخط الذي ينتهي بمحافظة دمياط.

وأكدت مصادر عدم وقوع وفيات أو حدوث إصابات نظرا لكون الخروج عن القضبان كان للجرار فقط، ولم يتبين السبب الفني لوقوع الحادث.

وكان القطار رقم 47 القادم طنطا مارا بالمنصورة ومتجها لدمياط قد تعرض التاسعة صباح اليوم السبت لحادث انحراف جرار القطار الأمامي وخروجه عن القضبان، مما دعا مسئولي السكة الحديد لاستدعاء المعدات اللازمة لرفع الجرار واستعادته على الخط وتحريك القطار لاستعادة حركة القطارات على هذا الخط مرة أخرى.