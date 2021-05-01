شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر تبدأ حملة تعقيم وتطهير كنائس الغردقة للوقاية من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت جمعية الهلال الأحمر، اليوم السبت، في تعقيم وتطهير الكنائس والأديرة بالمحافظة حيث انطلقت الحملة من الغردقة بتطهير كاتدرائية الانبا شنودة بالغردقة بمشاركة متطوعى الجمعية مع احتفالات الإخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد.

فيما يستمر تعقيم وتطهير مساجد البحر الأحمر والذى بدأ منذ 3 أيام حيث تستهدف الجمعية تعقيم 26مسجد بمدينة الغردقة.

وقال أحمد عبدالباسط، رئيس لجنة الإغاثة بالجمعية، إنه تم الانتهاء من تعقيم 10مساجد من أصل 26 مسجد بالغردقة، وذلك لمواجهة فيروس كورونا المستجد، طبقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها رئاسة مجلس الوزراء.

كان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، شدد على تكثيف حملات تعقيم المساجد بالتزامن مع شهر رمضان، مشددًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية المتمثلة في غلق دورات المياه والأضرحة وعلامات التباعد والالتزام بالكمامة.