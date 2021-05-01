شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: لا صحة للمنشور المتداول حول الإعلان عن جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2020 - 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تداوله من منشور يزعم الإعلان عن جدول امتحانات إتمام الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2020 - 2021.

وأوضح المركز الإعلامي - في بيان اليوم السبت - أنه قام بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدة أنه لا صحة للمنشور المتداول والذي يزعم الإعلان عن جدول امتحانات إتمام الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2020 - 2021، وأن الجدول المتداول مزيف وغير تابع للوزارة نهائيا.

وشددت الوزارة على أنه لم يتم إصدار أي جداول لامتحانات الشهادة الإعدادية، مشيرة إلى أنه في حال تم اتخاذ أي قرارات بهذا الشأن سيتم الإعلان عنها عبر قنوات الاتصال الرسمية للوزارة، سواء الموقع الإلكتروني (https://moe.gov.eg/) أو الصفحة الرسمية على فيس بوك (https://m.facebook.com/egypt.moe/).. مُناشدة أولياء الأمور والطلاب عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة التي تستهدف تضليلهم مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

كما ناشد المركز الإعلامي وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وتؤثر سلباً على ‏أوضاع المنظومة التعليمية، وفي حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).