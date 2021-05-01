شكرا لقرائتكم خبر عن تغريم ١٧٠ شخصًا لعدم ارتداء الكمامات بأرمنت غرب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت غرب الاقصر برئاسة العميد عبدالله عاشور عدة حملات مكبرة استهدفت المقاهي والمطاعم وسيارات الأجرة ووسائل النقل الجماعي.

وأسفرت الحملة عن ضبط عدد ٣٢ مواطن بدون كمامة طلب جميعهم التصالح وتم دفع قيمة الغرامة الفورية (٥٠ جنية)؛ كما تم فض عدد ٣ سرادق عزاء بمدينة ارمنت الحيط؛ وعدد ١ احتفال ديني بمدينة ارمنت الوابورات.

وتمت أعمال الحملة بإشراف على عثمان نائب رئيس المركز وحجاج جاد الرب مدير إدارة المتابعة بالمركز ومحمد عثمان رئيس قرية السلام وسيد ضاحي رئيس قرية الرياينة وبصري حسن وعلى قنديل مسئولي المتابعة .

وأكد عاشور بأن الحملة جائت ضمن سلسلة من الحملات الموسوعة التي شنتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة ارمنت على مستوى المراكز والقرى التابعة له والتي استهدف موقف سيارات الأجرة ووسائل النقل الجماعي والمحال التجاريه والمنشآت الحكومية وكافة اماكن الازدحام والتجمعات. .

وأضاف ان الحملات أسفرت خلال 3 أيام على التوالي عن ضبط عدد ١٧٠ مواطن بدون كمامة طلب ١٦٦ التصالح وتم دفع قيمة الغرامة الفورية ورفض عدد ٤ مواطنين التصالح وتم تحرير المحاضر اللازمة لهم لعرضها على النيابة العامة، مؤكدا على استمرار تكثيف المتابعة الدورية على مدار اليوم لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.