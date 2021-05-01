شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة البريد تصدر طابعا تذكاريا بمناسبة احتفال مصر بعيد العمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت الهيئة القومية للبريد طابع بريد تذكاريًّا بمناسبة الاحتفال بعيد العمال الذي يوافق 1 مايو من كل عام؛ وذلك للمشاركة في تكريم عمال مصر الثروة الحقيقية التي تعتمد عليها مصر في تحقيق التنمية والازدهار، يأتى ذلك فى إطار اهتمام الدولة المصرية والقيادة السياسية بعمال مصر بإعتبارهم أساس تقدم الدولة وسواعدها التي تعتمد عليها في تحقيق ريادة الاقتصاد المصري

صرح الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن عمال مصر هم سواعدها التي تعتمد عليها في تحقيق التنمية في مختلف المجالات، الاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية والطبية والرياضية وغيرها، وأنهم يساهمون في تعظيم الإنتاج من أجل صناعة مستقبل أفضل لمصرنا الحبيبة؛ لذا بادرت الهيئة القومية للبريد بإصدار طابع بريد تذكاريًّا لتوثيق هذا الحدث الهام وتكريم عمال مصر المتميزين، مشيرًا الي أن فكرة تصميم طابع عيد العمال تعد فريدة من نوعها وتجسد التحول الرقمي والتقدم التكنولوجي الذي تشهده مصر حاليا.

وأضاف الدكتور شريف فاروق أن البريد المصري يحرص دائمًا على إصدار الطوابع التذكارية التي توثق جميع المناسبات والأحداث الهامة في تاريخ الوطن.

جدير بالذكر أن مقاس الطابع (3 سم في 5سم) مؤمن متعدد الألوان أوفست، وقيمته 5 جنيهات ومزود بتقنية ال QR Code التي تمكن هواة الطوابع والمتابعين من الحصول علي مزيد من المعلومات المتعلقة بالطابع.