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شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة البريد تصدر طابعا تذكاريا بمناسبة احتفال مصر بعيد العمال والان مع تفاصيل الخبر
صرح الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن عمال مصر هم سواعدها التي تعتمد عليها في تحقيق التنمية في مختلف المجالات، الاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية والطبية والرياضية وغيرها، وأنهم يساهمون في تعظيم الإنتاج من أجل صناعة مستقبل أفضل لمصرنا الحبيبة؛ لذا بادرت الهيئة القومية للبريد بإصدار طابع بريد تذكاريًّا لتوثيق هذا الحدث الهام وتكريم عمال مصر المتميزين، مشيرًا الي أن فكرة تصميم طابع عيد العمال تعد فريدة من نوعها وتجسد التحول الرقمي والتقدم التكنولوجي الذي تشهده مصر حاليا.
جدير بالذكر أن مقاس الطابع (3 سم في 5سم) مؤمن متعدد الألوان أوفست، وقيمته 5 جنيهات ومزود بتقنية ال QR Code التي تمكن هواة الطوابع والمتابعين من الحصول علي مزيد من المعلومات المتعلقة بالطابع.
طابع تذكاري