شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تواصل توفير شرح المناهج الدراسية أونلاين رغم انتهاء العام الدراسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم انتهاء العام الدراسى الجارى لصفوف النقل الخميس الماضى بعد أداء الطلاب امتحانات شهر أبريل كآخر امتحان فى العام الدراسى، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، صباح اليوم السبت، توفير شرح للمقررات الدراسية للطلاب من الصف الرابع الابتدائي حتى الثالث الاعدادى أون لاين.

وبدأت الخميس 29 أبريل الماضى الإجازة الصيفية لطلاب النقل من رياض الأطفال حتى الثانى الثانوى عدا طلاب الشهادة الإعدادية، بعد أداء طلاب سنوات النقل امتحانات شهر أبريل الجارى والتى انتهت الأربعاء 28 من نفس الشهر، حيث أدى طلاب الصف الرابع الابتدائي حتى الثانى الاعدادى الامتحانات المجمعة على مدار 3 أيام بدأت الإثنين 26 وانتهت الأربعاء، إضافة إلى طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام، ومن المقرر أن يبدأ يستكمل طلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكدت أنه بعد التشاور مع رئيس الوزراء والأجهزة المعنية وعلى رأسها وزارة الصحة والسكان، أن تكون نهاية شهر أبريل الجارى هى نهاية العام الدراسى لسنوات النقل من رياض الأطفال حتى الصف الثانى الثانوى باستثناء الشهادتين الإعدادية والثانوية.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلغاء الامتحان الذى كان مقررا عقده فى شهر مايو المقبل، على أن يكون منهج شهر مارس للاطلاع، ويؤدى الطلاب امتحان شهر أبريل الجارى بداية من غد الإثنين.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نتيجة الفصل الدراسى الثانى للطلاب من الصف الرابع الابتدائى حتى الثانى الإعدادى، تتمثل في متوسط الدرجات الحاصل عليها الطالب بامتحانات شهرى مارس وأبريل ، كما يتم الانتهاء من تقييم الطلاب فى الصفوف الأولى من الأول وحتى الثالث الابتدائى وفق استمارة التقييم الخاصة بهم وتعتبر مرحلة التقييم هى نهاية العام الدراسى الجارى 2020،2021.