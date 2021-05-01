شكرا لقرائتكم خبر عن وصول أول وحدة تدريب متنقلة إلى الإسكندرية احتفالا بعيد العمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق وزير القوى العاملة محمد سعفان، على إرسال وحدة تدريب متنقلة جديدة بمحافظة الإسكندرية، تشرف عليها مديرية القوى العاملة بالمحافظة، وذلك فى إطار مبادرة "حياة كريمة" لدعم الأسر الأكثر احتياجا التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى من خلال مبادرة "مهنتك مستقبلك" التى تنفيذها وزارة القوى العاملة للتدريب المهنى على المهن المختلفة.

وقال الوزير، فى بيان، إن الوحدة ستقوم بعقد ثلاث دورات تدريبية فى كل قرية ستتواجد بها لمدة ثلاثة أشهر بمعدل دورة كل شهر، ومن ثم تنطلق لقرية أخرى لتغطية قرى المحافظة، مؤكدًا أنه ستتم متابعة هذه الآلية شهراً.

وفى نفس السياق أوضح ياسر سعيد مدير المديرية أنه من المقرر أن تبدأ العملية التدريبية فى عددا من القرى بريف الإسكندرية من منطقة المنتزة وتنطلق بعدها لتغطى جميع القرى المترامية بأطراف وضواحى المحافظة، ويتم تدريب الشباب والفتيات على مهن الخياطة والتفصيل والسباكة وكهرباء التركيبات .

وأشار إلى أنه من المقرر أن يبدأ التدريب التجريبى لها اليوم أول مايو بحضور عدد من نواب البرلمان بدعوة خاصة من نائب المنتزة الدكتور محمد الحمامي، وذلك تزامنا مع الاحتفال بعيد العمال، حيث تعتبر هذا وحدة التدريب المتنقلة هدية وزارة القوى العاملة للشعب السكندرى فى عيد العمال.