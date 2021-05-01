شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تدفع بونش لرفع قطار دمياط.. وتؤكد: لم يسفر عن أى إصابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة السكك الحديد، تفاصيل خروج قطار المنصورة – دمياط عن القضبان أمام مدينة كفر سعد، مؤكدة أنه أثناء مسير قطار 47 ركاب طنطا / المنصورة / دمياط من سكة النفادى بحوش محطة كفر سعد البلد ، خرج الجرار 3048 عن القضبان فى منطقة التحويلة شاغلا الخط الطوالى دون ووقوع أى إصابات.

وقالت الهيئة في بيان اليوم، إنه تم توجيه معدات الرفع وجارى تدوير القطارات من على جانبى العطل وتم تشكيل لجنة فنية برئاسة مدير المنطقة للوقوف على أسباب خروج الجرار عن القضبان ومحاسبة المقصرين.

تلقت مديرية أمن دمياط إخطارا من مركز شرطة كفر سعد يفيد بخروج قطار عن القضبان بمركز كفر سعد دون وقوع خسائر بشرية.

وانتقل رجال المباحث والقيادات التنفيذية والأمنية إلى مكان البلاغ وتبين خروج جرار القطار رقم 47 القادم من المنصورة والمتجه إلى كفر سعد من على القضبان بسبب وجود عطل في التحويلة دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، وجارى تحرير محضر العمل على رفع الجرار لوضعه على الخط مرة ثانية واستكمال طريقه .