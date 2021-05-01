شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تعلن تعيين 737 شابا بأسيوط بينهم 14 من ذوى الاحتياجات الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط بتعيين 737 شابا من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، منهم 14 من ذوى القدرات الخاصة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، المسجلين بمكاتب التشغيل، وبلغوا 2674 شاباً، فضلا عن إصدار 569 شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة .

وأوضح حازم على حسن مدير المديرية فى تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر مارس الماضى، عن قيام المديرية بصرف منحاً للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم اجتماعيا وصحياً، بواقع مبلغ 46 ألف جنيه، لـ 19 عاملاً من المسجلين بالوحدة، فضلاً عن تسجيل 61 عمالا جدد وإصدار كارنيهات لهم.

كما قامت المديرية بالتفتيش الدورى والحملات فى مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 163 منشأة، وأسفر التفتيش عن تحرير 83 محضراً للسلامة والصحة المهنية، وفى مجال التفتيش العمالى تم التفتيش على 1563 منشأة، أسفر عن تحرير 103 محاضر للمنشآت المخالفة، وبحث 8 شكاوى، وعقد 4 ندوات توعية فى مجال المفاوضة الجماعية و مجال عمل الطفل، بالإضافة إلى تلقى 5 شكاوى تم تسوية 4 شكاوى منها، وإحالة شكوى للمحكمة العمالية .

وفى مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، تابعت المديرية التفتيش على 163 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.