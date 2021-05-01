شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يهنئ البابا تواضروس بمناسبة عيد القيامة المجيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، للتهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أشاد بالروابط الطيبة والمشاعر الصادقة التي تجمع كل أبناء الشعب المصري من مسلمين ومسيحيين، داعياً الله تعالى أن يحفظ مصر ويرعى شعبها العظيم، وان ينعم عليها بالخير والسلام والتقدم.

كما بعث الرئيس برقية تهنئة إلى أبناء مصر المسيحين في الخارج، معرباً سيادته عن تمنياته لهم بالتوفيق والسداد، ولمصرنا الحبيبة بمزيد من الخير والنماء.