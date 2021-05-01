أخبار مصر

الرئيس السيسي يهنئ البابا تواضروس بمناسبة عيد القيامة المجيد

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يهنئ البابا تواضروس بمناسبة عيد القيامة المجيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، للتهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد.

 

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أشاد بالروابط الطيبة والمشاعر الصادقة التي تجمع كل أبناء الشعب المصري من مسلمين ومسيحيين، داعياً الله تعالى أن يحفظ مصر ويرعى شعبها العظيم، وان ينعم عليها بالخير والسلام والتقدم. 

 

كما بعث الرئيس برقية تهنئة إلى أبناء مصر المسيحين في الخارج، معرباً سيادته عن تمنياته لهم بالتوفيق والسداد، ولمصرنا الحبيبة بمزيد من الخير والنماء.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا