شكرا لقرائتكم خبر عن حادث قطار دمياط.. فصل العربات عن الجرار تمهيدا لفتح الطريق.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت جهود رجال السكة الحديد بدمياط الجديدة فى فصل عربات قطار المنصورة / دمياط الذى خرج عن القضبان صباح اليوم ناحية مركز كفر سعد ، وتمت الاستعانة بونش تابع لهيئة السكة الحديد لمحاولة رفع الجرار الرئيسى من مكانة لإعادة تسيير خط السكة الحديد.

وكان قطار المنصورة – دمياط، قد خرج اليوم، عن القضبان أمام مدينة كفر سعد في محافظة دمياط، دون وقوع خسائر بشرية نتيجة وجود عطل في التحويلة

تلقت مديرية أمن دمياط إخطارا من مركز شرطة كفر سعد يفيد بخروج قطار عن القضبان بمركز كفر سعد دون وقوع خسائر بشرية.

وانتقل رجال المباحث والقيادات التنفيذية والأمنية إلى مكان البلاغ وتبين خروج جرار القطار رقم 47 القادم من المنصورة والمتجه إلى كفر سعد من على القضبان بسبب وجود عطل في التحويلة دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

وجارى تحرير محضر العمل على رفع الجرار لوضعه على الخط مرة ثانية واستكمال طريقه .

يذكر أن خروج القطار عن القضبان لم يسفر عن أية خسائر او إصابات.



حادث قطار دمياط - المنصورة



حادث قطار دمياط - المنصورة