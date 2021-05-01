شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تعلن افتتاح أكبر مركز لتطعيمات لقاح كورونا بأرض المعارض خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن استعداداتها للتوسع في تطعيمات لقاحات كورونا بين الفئات المختلفة، بحسب إرشادات منظمة الصحة العالمية، وفي مقدمتها الأطقم الطبية وأصحاب الأمراض المزمنه وكبار السن .

وقالت وزارة الصحة والسكان، إنه يتم حاليا الإستمرار في عمليات التطعيم بلقاح كورونا لتغطية الفئات المستهدفة بالتطعيم ومنهم الطواقم الطبية وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والعاملين بالقطاعات السياحية، مشيرة إلي أنه يتوفر في مصر باقة متنوعة من اللقاحات الفعالة والآمنة، ونصحت بالحصول علي اللقاحات لكونها الأداة الأكثر فاعلية في مواجهة الفيروس، بالإضافة إلى الإجراءات الوقائية والاحترازية .

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أنها ستقوم بافتتاح أكبر مركز لتطعيمات لقاح كورونا في مصر بأرض المعارض، على أن يتم افتتاحة خلال ساعات يستطيع استقبال ما يقرب من 10 آلاف مواطن يوميا لتطعيمهم، مشيرة إلى أن مساحته 1500م2.