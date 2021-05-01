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أجواء شديدة الحرارة والعظمى بالقاهرة 35 درجة.. تعرف على حالة الطقس غدا

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القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس غدا الأحد اليوم الـ 20 من أيام شهر رمضان المعظم ، حيث يشهد طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

 

وعن حالة الطقس ليلا ، فيسود طقس معتدل على كافة الأنحاء، وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الأحد، يشهد نشاط رياح على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة. .

 

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد ، القاهرة الكبرى العظمى 35 درجة والصغرى 20 والوجه البحرى العظمى 35 درجة والصغرى 20 ، والسواحل الشمالية الغربية العظمى 31 درجة والصغرى 20 ، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 30 درجة والصغرى 18 ، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 36 درجة والصغرى 25 ، وشمال الصعيد العظمى 38 درجة والصغرى 22 ، وجنوب الصعيد العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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