شكرا لقرائتكم خبر عن موجة حارة ونشاط للرياح.. تعرف على خريطة الظواهر الجوية حتى الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم السبت 1 مايو 2021 حتى الخميس 6 مايو 2021.

وفيما يلى خريطة الظواهر الجوية :

- يوم السبت 1 مايو :

طقس حار نهارا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد .

- يوم الأحد 2 مايو:

نشاط رياح على مناطق من شمال شمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة

- يوم الإثنين 3 مايو:

نشاط رياح على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء

- يوم الثلاثاء 4 مايو:

نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء

- يوم الأربعاء 5 مايو:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية عبر فترات متقطعة

- الخميس 6 مايو:

اعتبارا من الخميس انخفاض فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارا ، معتدل ليلا على كافة الأنحاء

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.