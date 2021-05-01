شكرا لقرائتكم خبر عن أمن المنيا يعلن الطوارئ لتأمين احتفالات عيد القيامة وشم النسيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية امن المنيا، الطوارئ لتأمين احتفالات، قداس عيد القيامة المجيد، واحتفالات شم النسيم، سواء داخل الأديرة والمطرانيات، والكنائس، أو بالشوارع والميادين .

ودفعت المديرية بفرق متحركة وثابتة، بالمدن والقرى، وأمام المطرانيات والكنائس، ووقف الإجازات والراحات لحين الانتهاء من الاحتفالات .

فيما وزعت فرق من الضباط ومساعدي مدير الآمن على جميع القطاعات للمشاركة في التأمين .

وشدد اللواء محمود خليل، مدير امن المنيا، على اليقظة، خلال فترات التأمين والتعامل بقوة مع الخارجين عن القانون، محذرا من التهاون أو التراخي .