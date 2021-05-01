شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء: اهتمام كبير بالمواطنين في منطقة وسط سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أن هناك اهتمام كبير بالمواطنين في مختلف مدن المحافظة خاصة مدينتي الحسنة ونخل بوسط سيناء.

وأكد المحافظ، في تصريح له، على أنه أعطي توجيهاته لرؤساء مجالس المدن ومديري الإدارات الخدمية والأجهزة التنفيذية في منطقة وسط سيناء بتوفير كافة الخدمات للمواطنين في مختلف القطاعات خاصة قطاع مياه الشرب.

أشار المحافظ إلى افتتاح عدد من المشروعات الخدمية في منطقة وسط سيناء خلال الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة في 25 ابريل الماضي، من بينها محطة مياه القسيمة بمركز الحسنة بطاقة 500 متر مكعب/اليوم، ومجمع نخل الأزهري وإدارة تموين الحسنة، بجانب وضع حجر الأساس لعدد 25 منزل بدوي بنخل والمدرسة الثانوية الصناعية بنخل.