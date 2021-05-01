شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإسكندرية في المركز الثالث محليًا والـ673 عالمياً بتصنيف RUR العالمي 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن تصنيف الجامعات العالمية Round University Ranking (RUR)، نتيجة تقييم التصنيفات العالمية لجامعة الأسكندرية لعام 2021 السبت، حيث تأخرت الجامعة 3 مراكز على مستوى الجامعات المصرية لتأتي في المركز الثالث بعد جامعتي الأمريكية والقاهرة.

وجاءت ترتيب جامعة الإسكندرية في المركز الثالث محلياً من إجمالي 6 جامعات مصرية بعد الجامعة الأمريكية في القاهرة وجامعة القاهرة، ورقم 673 عالمياً بتقدم مركز في ترتيب الجامعات المحلية و31 مركز في الجامعات العالمية عن عام 2020، في حين كانت في الترتيب الخامس محلياً وفي المركز 734 عالمياً في عام 2019.

وكشف التقييم عن أن ترتيب جامعة الأسكندرية في مؤشراته للعام 2021 جاءت كالتالي، حيث جاءت في مؤشر «ترتيب التدريس» في المرتبة الثانية محلياً ورقم 627 عالمياً، وفي مؤشر «ترتيب التنوع الدولي» في المرتبة الثالثة محلياً ورقم 490 عالمياً، وفي مؤشر «ترتيب الاستدامة المالية» في المرتبة الثالثة محلياً ورقم 698 عالمياً، وأخيراً في مؤشر «ترتيب البحث العلمي» الرابع محلياً ورقم 693 عالمياً.

وذكرت الجامعة أن هذا التصنيف الدولي للجامعات العالمية الرائدة تنشره وكالة تصنيف RUR (موسكو، روسيا)، والذي يقيم 1150 جامعة رائدة من 85 دولة حول العالم خلال 12 عامًا (2010-2021) وفقًا لـ 20 مؤشرًا موزعة على 4 مجالات: التدريس والبحث والتنوع الدولي والاستدامة المالية. وتميز تصنيف RUR في تغطيته الواسعة، جغرافياً وزمانياً، وبالتالي فهو أداة فريدة لاختيار الجامعات للدراسة والعمل، فضلاً عن مقارنة مؤسسات التعليم العالي على نطاق عالمي، ويعتمد تصنيف (RUR) على البيانات المقدمة من Clarivate Analytics (المعروفة سابقًا باسم Thomson Reuters).

ووجهت جامعة الأسكندرية الشكر لعلمائها من أعضاء هيئة التدريس المخلصين على هذا الإنجاز والذي وصلت فيه الجامعة تفوقها والجهد المتميز المبذول في النشر الدولي، ولفريق لجنة التصنيف الدولي بالجامعة المسؤول عن تحديث وتقديم ملفات الجامعة لهيئات التصنيف الدولية.

جامعة الإسكندرية تتأخر للمركز الثالث محلياً والـ 673 عالمياً بتصنيف RUR العالمي لعام 2021

جامعة الإسكندرية تتأخر للمركز الثالث محلياً والـ 673 عالمياً بتصنيف RUR العالمي لعام 2021