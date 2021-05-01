شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تعلن عن وظائف جديدة (الرابط وخطوات التقديم) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني، عن فتح باب التقديم للعمل بمدارس النيل المصرية للعام الدراسي 2021/ 2022، وذلك إلكترونيًا عبر الرابط التالي: http://nes.moe.edu.eg/staff.aspx.

وبينت الوزارة أن خطوات التقدم للمعلمين ستكون عن طريق ملء استمارة إلكترونية بالبيانات الشخصية والمؤهلات العلمية، بالإضافة إلى الإجابة عن الأسئلة التي تقيس مدى قدرة المتقدم على القيادة والتعليم والتعلم وتهيئة بيئة تعليمية للابتكار وحب التعلم، وامتحان تحديد مستوي لغة انجليزية.

وشددت على المتقدمين بضرورة قراءة شروط التقدم المعلنة عبر الموقع الإلكتروني المذكور أعلاه قبل بدء إجراءات التسجيل والالتزام بها، ومن يخالف هذه الشروط يعرض نفسه للاستبعاد نهائيًا ولن يكون له حق إعادة التسجيل أو الرجوع على الوزارة بأي حق قانوني.

جدير بالذكر أن فروع مدارس النيل المصرية هي: «أكتوبر، الشيخ زايد، السادات، العبور، الياسمين، الأندلس، بورسعيد، دمياط الجديدة، المنيا، أسيوط الجديدة، قنا، طيبة الجديدة بمحافظة الأقصر، أسوان الجديدة، الشروق».