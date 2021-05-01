شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم سيناء» تفتح تحقيق في فيديو رقص طلاب ثانوي على تيك توك .. أهانوا معلمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدمت إدارة مدرسة عماد الدين أيوب الثانوية بنين بالعريش بالاعتذار بسبب مقطع فيديو نشره عدد من طلاب المدرسة على تطبيق «التيك توك»، فيما أكدت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء على فتح تحقيق في الواقعة.

وبدأت القصة بتداول مقطع على تطبيق التيك توك على نطاق واسع لمجموعة من طلبة مدرسة عماد الدين أيوب الثانوية بالعريش لمدة 10 ثوان، بالقيام بالاعتداء على سيارة احدي المعلمات المنتدبات للمراقبة في لجان الامتحانات خلال الاسبوع الماضي واعتلائها والرقص على سطحها، ما احدث تلفيات بالسيارة.

وبعد تدول مقطع الفيديو قدمت ادارة المدرسة اعتذار للمعلمة صاحبة السيارة، معلنة عن اتخاذ الاجراءات القانونية وفقا للوائح والقوانين الخاصة بوزارة التربية والتعليم، وان الادارة لن تتهاون مع أي طالب مشاغب، وأن ما حدث لا يعكس سلوك طلبة المدرسة ولكن قلة قليلة منهم.

بدورها أعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء برئاسة حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، فتح تحقيق في الواقعة بعد التواصل مع مدير المدرسة.