شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان : غلق جميع الحدائق والمتنزهات والشواطئ بالمدن الجديدة في إجازة شم النسيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بإغلاق جميع الحدائق والمتنزهات والشواطئ بالمدن الجديدة في إجازة شم النسيم، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا».

وشدد الوزير على رؤساء أجهزة المدن الجديدة ضرورة رفع درجة الاستعداد، خلال فترة الإجازات الحالية، وتنظيم حملات مفاجئة على المولات والمطاعم والكافيهات والمقاهى، للتأكد من تطبيق قرارات مجلس الوزراء، الخاصة بمواجهة فيروس كورونا، والتعامل بشدة وحسم مع أي مخالفات، سواء عدم ارتداء الكمامة، خاصة في وسائل النقل الجماعى، أو تقديم «الأرجيلة».

وأكد الدكتور عاصم الجزار أن الهدف من تطبيق هذه الإجراءات هو العمل على الحد من انتشار الإصابات، مشددا على أصحاب المولات والمقاهى والكافيهات ضرورة الالتزام، وإلا ستطبق الغرامات، وبعدها غلق المنشآت المخالفة.