شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي في كلمته للعمال بعيدهم: أنتم ثروة مصر الحقيقية (نص كامل بالفيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحية تقدير واعتزاز لكل عامل وعاملة في أرجاء مصر على جهودهم المتميزة على طريق العمل والعطاء والانجاز وتعزيز مسيرة التنمية .

وقال الرئيس السيسي في نص كلمته بمناسبة عيد العمال، السبت:

«بسم الله الرحمن الرحيم شعب مصر العظيم الأخوة والأخوات عمال مصر الكرام.. نحتفل اليوم معا بعيد العمال، واغتنم هذه المناسبة أتوجه إلى كل عامل وعاملة في أرجاء الوطن العزيز بتحية تقدير واعتزاز على جهودكم المتميزة على طريق العمل والعطاء والانجاز وتعزيز مسيرة التنمية والإنتاج كركيزة أساسية في بناء حاضر ومستقبل وطننا العزيز مصر».

وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي: «وفي هذا اليوم فإننا نؤكد أن العامل المصري، هو ثروة الوطن الحقيقية ومحرك التنمية وقاعدة الانطلاق نحو واقع ومستقبل أفضل، من خلال تعزيز مسيرة الاقتصاد الوطني، وكما أوصى تعليم الأديان السماوية بأن العمل عبادة، فأعلموا أن وطنكم دائما ما ينظر بعين الاعتبار والفخر إلى جهودكم المثمرة وعملكم الدؤوب وإنتاجكم الوفير، ولنا كل الحق في أن نحتفل اليوم، فعلى مدار السنوات الماضية ومنذ بدأنا معا مسيرة التنمية ضرب المصريون المثل في إعلاء قيمة العمل من منطلق حرصهم على بناء وطن طابعه العزة والكرامة وذلك على الرغم من التحديات الجسيمة التي واجهتنا؛ حيث باتت الإنجازات المتلاحقة والمشروعات العملاقة التي تحققت في مصر على مدار السنوات الأخيرة شاهدة على أصالة الإبداع وصلابة إرادة هذا الشعب العظيم، لتغيير واقعه ولبناء مستقبل أفضل».

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي في كلمته المتلفزة بمناسبة عيد العمال: «وهو ما أكد للقاصي والداني سلامة مسارنا التنموية وصدق توجهتنا وسعينا الجاد لتحقيق الحياة الكريمة لكل مواطن في مجتمع تسوده العدالة وتكافؤ الفرص» .

الأخوة والأخوات

«إن ما نشهده اليوم من تغيرات متسارعة في أساليب العمل وآليات الإنتاج تدفعنا إلى المنافسة والمشاركة من خلال التدريب المستمر لرفع القدرات والاطلاع على تجارب الأمم الأخرى، وفي الوقت ذاته إطلاق إرادة الإصلاح والتحديث في نفوسنا لنصبح قادرين على تطوير قدراتنا الكامنة نحو الأفضل والتأثير بالإيجاب في ركب الحضارة الانسانية».

«وأؤكد لكم اليوم أن من يريد أن يجد له المكان المناسب في العصر الحديث ينبغي أن يتحلى بأعلى درجات الإتقان والتفاني في عمله، وأن يجتهد لاستيعاب ثورة المعلومات والطفرة الهائلة التي يشهدها العالم في الابتكارات وتطبيقات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والميكنة».

شعب مصر الكريم في الختام ..

«أؤكد إنني على يقين من قدرة عمال مصر على استكمال مسيرة التنمية من أجل مستقبل أفضل لأجيال شابة وواعدة وأقول لهم إن كفاحكم النبيل محل تقدير كبير وأنكم سوف تجدوني دائما حافظا لعهدي معكم باذلا أقصى ما في وسعي لكي تثمر جهودكم البناءة عما تتمناه لأنفسكم ولوطننا العزيز مصر.. فتحية لك عامل من أجل الوطن في سائر المواقع، وأؤكد عميق اعتزازي بكم وعطائكم وعزيمتكم الصادقة وأهنئكم جميعا بعيدكم وكل عام وانتم بخير، وتحيا مصر، تحيا مصر».