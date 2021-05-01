شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الأطباء البيطريين : خدمات متنوعة لأعضاء النقابة بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور، خالد الشريف رئيس النقابة الفرعية للأطباء البيطريين بشمال سيناء إن النقابة تقوم بدور كبير لخدمة أعضائها بالنقابة الفرعية بشمال سيناء، بناء على توجيهات الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين رئيس اتحاد الأطباء البيطريين العرب.

وأضاف الشريف في تصريح خاص لـ«المصري اليوم» أن النقابة قامت بتجديد الشاليهات الخاصة بها في منطقة الخلفاء الراشدين بالعريش، وتأجيرها لأعضاء النقابة بأسعار رمزية خلال فصل الصيف، بجانب تنظيم رحلة صيفية لأعضاء النقابة إلى محافظة جنوب سيناء، وتقديم الخدمات العلاجية والاجتماعية لأعضاء النقابة.

أشار الشريف إلى أنه في إطار الدور الاجتماعي الذي تقوم به النقابة قامت، أمس، بتنظيم حفل إفطار جماعي لأعضاء النقابة وأسرهم، بإحدى القرى السياحية بمدينة العريش، بحضور الدكتور حسن البيك مدير عام مديرية الطب البيطري بشمال سيناء والدكتورة عبير حجاب، أمين عام النقابة، والدكتورة وسام حمدي، أمين الصندوق، والدكتورة مي مصطفي مقرر اللجنة الاجتماعية، والدكتور محمد عبدالعزيز، مسؤول اللجنة الإعلامية.